Covid, vaccinazioni nelle isole: si inizia venerdì con Capraia ed Eolie

Ansa

Il piano di vaccinazione anti-Covid per le Isole Minori avrà inizio venerdì 7 maggio con l'isola di Capraia e le Eolie. Lo rende noto il Commissariato per l'emergenza Covid in un comunicato. La pianificazione era stata avviata il 19 marzo, con la predisposizione di una strategia prudenziale per "misure d'intervento efficaci per aree isolate e le isole minori, difficili da raggiungere e dotate di presidi sanitari minimi".