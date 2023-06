Mestre, investiti dal treno mentre attraversano i binari: un morto e un ferito

La vittima aveva 25 anni, l'amico sopravvissuto 23. Avevano deciso di passare in quel punto per effettuare un prelievo in un bancomat lì vicino

Per prelevare al bancomat - Il ragazzo sopravvissuto avrebbe detto ai soccorritori che lui e l'amico avevano deciso di superare i binari, all'altezza del centro Vega, per effettuare un prelievo bancomat in uno sportello che si trovava dall'altra parte della sede ferroviaria. Il treno che li ha travolti era partito poco prima dalla stazione di Venezia. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica e il traffico sulla linea è rimasto bloccato per circa tre ore.