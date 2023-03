San Pietro Berbenno (Sondrio), due minorenni attraversano i binari e vengono travolti e uccisi dal treno

Inutile il tentativo di frenata da parte del macchinista. I ragazzi non hanno utilizzato il sottopassaggio presente in stazione

Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari. Il macchinista del treno diretto alla stazione Centrale di Milano non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto ora Polizia di Stato, carabinieri e soccorritori. La dinamica in corso di accertamento.

L'incidente è accaduto poco prima delle 18. I due amici, anziché servirsi del vicino sottopasso pedonale, avevano deciso di scavalcare il muretto in cemento che divide i binari dalla trafficata statale 38 dello Stelvio, forse nell'intento di fare in fretta e arrivare alla stazione per prendere un treno. Proprio in quel momento arrivava, a velocità sostenuta, il convoglio di Trenord diretto alla stazione Centrale di Milano che in quella stazione non si sarebbe infatti dovuto fermare.

Impossibile frenare il treno a tutta velocità Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e non ha potuto evitare il tremendo impatto con i due giovanissimi che sono stati scaraventati sulla massicciata. I ragazzi non hanno avuto scampo, nonostante l'immediato allarme lanciato alla centrale di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza). Impossibile per il treno evitare l'impatto tant'è vero che alla fine il convoglio, nonostante la frenata di emergenza, si è fermato a circa 150 metri dal punto dove è avvenuto l'investimento mortale.



Sul posto per accertare i fatti e raccogliere le testimonianze i carabinieri della locale caserma, quelli del Comando provinciale di Sondrio con il colonnello Marco Piras comandante provinciale, la Polizia di Stato con anche esperti dell'Ufficio della Scientifica e i Vigili del fuoco del capoluogo valtellinese. È arrivato sul posto anche il magistrato di turno della Procura che, dopo la conclusione dei rilievi, ha autorizzato la rimozione dei due cadaveri rimasti coperti dai teli bianchi fra i binari.