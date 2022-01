Isola Rizza (VR), il supermercato chiude per Covid: la sindaca consegna pacchi a domicilio

La nuova ondata di Covid sta mettendo in crisi soprattutto i piccoli comuni, ma i sindaci stanno provando a rispondere all'emergenza scendendo in campo in prima persona per aiutare i cittadini. Come raccontato a "Mattino Cinque News"a Isola Rizza, in provincia di Verona, l'arrivo della variante omicron ha costretto i gestori dell'unico supermercato del paese a chiudere.

Per questo, la sindaca Vittoria Calò ha deciso di rispondere prontamente attivando un servizio di volontariato, da lei guidato, per portare la spesa a chi è in difficoltà: "Visto l'aumento dei contagi - spiega la prima cittadina - abbiamo attivato questa linea diretta per aiutare chi è in difficoltà, abbiamo già ricevuto una ventina di richieste".