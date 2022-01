Covid, la stima dei presidi: "In Dad una classe su due" | Record di vaccini negli ultimi 7 giorni

"C'è da soffrire ancora un po'". Così l'epidemiologo Carlo Signorelli, ordinario di Igiene al San Raffaele, fa il punto sull'emergenza Covid. "Già in questi giorni dovremmo aver raggiunto il picco dei contagi. Mercoledì i dati ci diranno se siamo nel giusto. Ci aspettiamo che i casi non superino i 200 mila. Significherebbe che sono in discesa. Il bollettino di metà settimana è importante per capire la situazione", precisa.