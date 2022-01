Covid, Sartore: ristori a forfait per i settori chiusi dal governo

I ristori andranno "ai settori chiusi dai provvedimenti del governo" per l' emergenza Covid. Lo prevede, secondo quanto annuncia la sottosegretaria all'Economia Alessandra Sartore , il prossimo decreto legge. A beneficiare degli aiuti, "a fondo perduto e a forfait", saranno quindi, precisa, " sale da ballo, discoteche, ma anche sport e cinema e più in generale il settore spettacolo, che hanno avuto una riduzione significativa di entrate".

In gioco almeno un miliardo di euro - La sottosegretaria illustra al "Messaggero" il piano del governo per gli aiuti, spiegando che "c'è uno spazio certo di un miliardo, al netto della questione caro-bollette. Ma credo che alla fine sarà di più". L'intervento messo in cantiere riguarda, aggiunge Sartore, i primi tre mesi dell'anno.

Aiuti anche al turismo - "Per lo sport è stata decisa una minore capienza - continua -. I cinema e i teatri sono aperti ma sono oggettivamente in sofferenza". Le misure di sostegno riguarderanno anche il turismo per cui, chiarisce, "già con l'ultima manovra è stato stanziato un fondo di 150 milioni di euro".

Ammortizzatori - Riguardo alla richiesta, da parte di alcuni settori, della proroga della Cassa Covid, la sottosegretaria spiega: "Dal primo gennaio è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali. Anche le piccole imprese hanno 13 settimane di Cig da utilizzare". Ancora in fase di valutazione però il rifinanziamento della Cassa Covid, come chiesto dai sindacati.