Covid, Zaia: "Necessario puntare sui tamponi fai da te, altrimenti non usciamo più da questa situazione"

Il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, a "Mattino Cinque News" sottolinea l'importanza di puntare sui tamponi fai da te per poter gestire l'aumento dei contagi: "In Veneto abbiamo una macchina da guerra per fare i tamponi, ne facciamo 150-160mila al giorno, ma lo diciamo da 20 mesi, è necessario puntare sui tamponi fai da te. É inutile che ci facciano la lezione sul fatto che il molecolare è più attendibile, perché anche correndo in Veneto, se ne possono fare al massimo 25mila, ciò significa che si lasciano 130mila persone senza ogni giorno".

Rientro a scuola dopo le vacanze - "Quando un bambino entra in contatto con un compagno di classe positivo, va in quarantena, quindi, è inutile che gli si faccia un tampone all'inizio e uno alla fine, se continuiamo così non ne veniamo più fuori" ha aggiunto Luca Zaia.

L'appello al premier - "Sulla questione di posticipare il rientro a scuola, il presidente Draghi deve capire che non si tratta di una posizione ideologica. Chiedo che il Comitato tecnico scientifico ci dia un parere se sia opportuno o meno aprire le scuole" ha concluso il Governatore della Regione Veneto.