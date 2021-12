Contagi in aumento, Zaia: “In Veneto l'87% dei ricoverati sono No vax”

I dati sui ricoveri in Veneto dimostrano che il vaccino sta funzionando. Luca Zaia, in collegamento a "Mattino Cinque News" parla dati alla mano: "A parità di contagiati quotidiani abbiamo un terzo dei ricoveri dell’anno scorso, oggi ci sono 1300 persone in ospedale, lo scorso anno erano 3400, di queste 167 in terapia intensiva, l’80% di loro sono non vaccinati. E i non vaccinati in Veneto rappresentano il 13% della popolazione. - spiega il governatore - Il vaccino sta funzionando, non è la panacea per tutti i mali, ma sta abbattendo la possibilità di contagio e di finire in terapia intensiva".

Fuori dalle farmacie delle città si vedono lunghe code in attesa del tampone. "Quello che si vede è la prova provata di quello che io annunciavo mesi fa. - continua Zaia - È impensabile che le strutture pubbliche assieme anche ai privati possano dare risposte oltre a quanto stanno già facendo. Lo dico da governatore della Regione che fa più tamponi in Italia noi arriviamo a 140-160mila, oltre non si riesce ad andare. In più c’è il problema che i tamponi molecolari, che sono i più attendibili, rappresentano solo il 25%. Dovremmo portare nelle aziende i tamponi rapidi e fare in modo che i cittadini abbiano più dimestichezza col fai da te".

L'appello del governatore del Veneto - "Imporre di fare una iniezione a chi non la vuole fare è impossibile e non credo sia da Paese civile. Noi dobbiamo parlare a chi ha paura, l’informazione istituzionale non deve abdicare perché poi chi ha paura va a informarsi sui social" conclude Zaia.