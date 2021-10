Ripartenze, Zaia: "Servono tamponi fai da te, gli stessi di farmacie e laboratori privati"

"Serve un salto di qualità per andare incontro alle imprese, ad esempio con l'utilizzo di tamponi fai da te che sono gli stessi delle farmacie o dei laboratori privati, in auto somministrazione". Così Luca Zaia a "Controcorrente". Il governatore del Veneto su Rete 4 parla della ripartenza delle imprese e delle proteste No Green pass. "Continuiamo a spingere sulla vaccinazione - considera Zaia - ma non siamo ipocriti: nel mondo nessuno ha mai ottenuto il 100% di vaccinati".

"La mia Regione - afferma - è quella che ha vaccinato di più e ha già raggiunto l'84%, ma ho ancora oltre 590.000 persone in età lavorativa che non sono vaccinate, se metà andasse a lavorare ogni 48 ore ci vorrebbero più o meno 300.000 tamponi, la mia capacità di fare tamponi spinta al massimo è di 120.000 al giorno, quindi attenzione", conclude.