Messa: "Valutare tamponi gratis per studenti che non possono vaccinarsi"

Ansa

Sulla presenza di studenti negli atenei "dobbiamo essere pronti a tornare a regole più rigide" perché non siamo fuori dalla pandemia. Lo ha detto il ministro dell'Università, Cristina Messa. "Il governo - ha spiegato - ha dato la risposta di non prevedere tamponi gratis, questa non è un'azione punitiva ma esortativa a farsi il vaccino. Tuttavia per gli studenti che non possono fare il vaccino, bisognerebbe fare un'eccezione rispetto al tampone gratuito".