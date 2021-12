Covid, Luca Zaia: "Se continuiamo così per Natale il Veneto sarà in zona gialla"

"Il vaccino sta facendo il suo lavoro, ma siamo preoccupati. L'incremento quotidiano di contagiati è lento, ma inesorabile". In collegamento con "Mattino Cinque", il presidente della Regione Veneto Luca Zaia esprime la sua apprensione in merito alla situazione Covid di queste settimane. "Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona gialla".

Zaia interviene anche sui controlli iniziati ieri sul super Green pass: "Ne sono stati fatti, anche se c'è qualche corto circuito da risolvere. Per esempio, il minorenne che può andare a scuola senza super Green pass, non può prendere il mezzo pubblico per arrivarci".