Vaccino anti-Covid dal parrucchiere: la proposta di un commerciante di Palermo

Rivolgersi al barbiere per tagliare i capelli, sistemare la barba e... fare il vaccino anti-Covid. È questa l'iniziativa di Nunzio Reina, un commerciante che ha lanciato l'iniziativa nel suo salone, a Palermo, ottenendo subito un'ottima risposta da parte della clientela.

Come spiegato in collegamento a "Mattino Cinque", una parte del negozio è stata riservata ai medici dell'Asp, che qui possono quindi procedere con le somministrazioni. "Il nostro lavoro ci permette di essere a contatto diretto col cliente, e spesso parlando riusciamo a convincere i più scettici o chi ha paura - spiega Reina, in collegamento con la trasmissione di Canale 5 - Può succedere, come sta accadendo questa mattina, che qualche cliente senza prenotazione ha trovato posto e sta cogliendo l'opportunità".

Infine l'appello, affinché la sua proposta venga allargata al resto d'Italia: "Tutti i parrucchieri che dispongono dei requisiti igienico-sanitari dovrebbero impegnarsi in questo progetto, perché così avremmo la certezza di poter continuare a lavorare senza pericoli".