Covid, De Luca: su scuola governo perde tempo, farò da solo

Dopo il no del governo sullo slittamento delle riaperture delle scuole, Vincenzo De Luca tira dritto. "Il governo perde tempo. Ritengo utile ritardare di due-tre settimane il rientro in classe, per sviluppare una campagna di vaccinazione vasta per la popolazione studentesca", ha detto infatti il presidente della Regione Campania, sottolineando che "se la situazione diventerà drammatica, farò da solo".