Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore, pm: escluso atto volontario

L'incidente di Santo Stefano di Cadore, in cui una famiglia è stata travolta dall'automobilista tedesca Angelika Hutter, non sarebbe stato causato da un atto volontario.

Lo ha precisato il procuratore della Repubblica Paolo Luca. La donna, che ha ucciso tre persone tra cui un bimbo di due anni, non era al telefono cellulare al momento dell'incidente. E' stato inoltre stabilito che la 32enne non fosse in grado di prendere parte all'udienza di convalida del fermo.