Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore: convalidato fermo, donna in psichiatria

Convalidato il fermo per la 32enne che ha travolto una famiglia a Santo Stefano di Cadore.

Lo ha deciso il gip Enrica Marson nei confronti di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore, e per il quale è accusata di omicidio stradale plurimo. La donna non ha preso parte all'interrogatorio perché ricoverata da domenica nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. Per martedì è stata annunciata una conferenza stampa del procuratore Paolo Luca.