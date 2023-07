Angelika Hutter, chi è la donna che ha travolto una famiglia a Santo Stefano di Cadore

Originaria della Baviera

Angelika Hutter sarebbe originaria della Baviera. Disoccupata, quando è stata fermata per omicidio stradale, ha detto di essere "qui per un giro" e di "girare per i paesi della montagna". L'incidente, secondo la sua versione, sarebbe avvenuto perché ha perso il controllo dell'auto. Guidava a una velocità superiore a quella consentita nella zona e, secondo gli esami, nel momento dello scontro non era sotto l'effetto né di droghe né di alcol. E' stato sequestrato il suo telefonino.