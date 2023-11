Ex fidanzati scomparsi a Venezia, il messaggio dell'Università di Giulia prima delle lauree: "La aspettiamo"

"Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea". "Pomeriggio Cinque" mostra le immagini in cui Stefano Tomasin, presidente della commissione di Laurea in ingegneria biomedica dell'Università di Padova, rivolge un pensiero per Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta nella serata di sabato 11 novembre.

Mentre proseguono le ricerche dei due ragazzi da parte delle forze dell'ordine, oggi si è tenuta la sessione di laurea a cui avrebbe dovuto partecipare anche la 22enne che ha fatto perdere le sue tracce dopo un'uscita insieme all'ex compagno, coetaneo. Durante la proclamazione dei laureati del corso di laurea frequentato da Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, e dove la ragazza avrebbe dovuto sostenere l'esame finale, il messaggio dell'ateneo che vive in apprensione queste ore: "La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti, nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati, e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea".