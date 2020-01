Donna scomparsa nel Padovano: fermato il marito in Spagna

E stato rintracciato in Spagna Mohamed Barbri, il cittadino marocchino di 40 anni indagato per l'omicidio e l'occultamento di cadavere della moglie Samira El Attar, scomparsa da casa il 21 ottobre. All'inizio di gennaio l'uomo si era allontanato dalla sua residenza di Stanghella (Padova), facendo perdere le tracce. Attualmente Barbri si trova a disposizione delle autorità spagnole in attesa di estradizione.