Coronavirus, Zaia: "In Veneto la domenica i supermercati restano chiusi"

"Non ritiro l'ordinanza del Veneto. Per me resta valida fino al 3 aprile". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, sottolineando che non si può uscire di casa se non per validi motivi e non è permesso allontanarsi più di 200 metri dalla propria abitazione per fare una passeggiata. Zaia inoltre ha ricordato che la domenica resteranno chiusi gli alimentari e saranno aperte "solo farmacie, parafarmacie ed edicole".