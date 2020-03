Coronavirus, Governo: parchi chiusi e limiti a sport fuori casa

Il governo ha emesso una nuova ordinanza con ulteriori restrizioni per i cittadini allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus. Palazzo Chigi ha "vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici". Per quanto riguarda lo sport all'aperto "resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui