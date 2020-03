Coronavirus, il contagio non si ferma: verso nuova stretta su sport e supermercati | Nel mondo superati i 10mila morti

I contagi da Coronavirus crescono ancora, così come i decessi. Per questo motivo in Lombardia, la più colpita, ma anche nelle altre Regioni, si pensa ad una ulteriore "stretta". Non solo l'esercito presente per le strade come deterrente per chi non rispetta le regole, ma anche la chiusura di uffici e cantieri, ma anche una forte limitazione di passeggiatre e sport all'aperto. Per supermercati e alimentari si pensa a una riduzione degli orari la sera e la chiusura almeno la domenica. Tutte ipotesi ancora al vaglio della presidenza del Consiglio.