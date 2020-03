Coronavirus, certa la proroga della chiusura delle scuole | Un milione di ricoveri rimandati per la pandemia

Coronavirus, requisite 19 tonnellate di materiale sanitario a Gioia Tauro Ansa 1 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci Requisite dalla Gdf al Porto di Gioia Tauro 19 tonnellate di materiale medico-sanitario. Sono stati intercettati due importanti carichi di materiale medico e sanitario, contenenti: 364.200 paia di guanti sterili per uso chirurgico provenienti dalla Malesia; 9.720 dispositivi endotracheali, provenienti dalla Cina, utilizzati per l'intubazione di pazienti con difficoltà respiratorie.

"La sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, che ritiene prematuro fare previsioni sulla data della fine delle restrizioni. "Ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità", dice. Intanto in Veneto rallenta un po' la velocità della curva di crescita, ma vi sono altri 280 casi di positività al coronavirus rispetto a venerdì, per un totale di 7.930 contagiati. Tra questi anche uno a Vo', rimasto a zero per molti giorni. Sono almeno un milione i ricoveri rimandanti per pandemia in quattro mesi.