Coronavirus, Papa: "Già si sente la fame per colpa della pandemia" | Al Sud si teme la rivolta sociale, supermercati sotto scorta 

"Un pensiero speciale vada alle famiglie che già soffrono la fame, una delle conseguenze della pandemia". Lo ha detto Papa Francesco nella messa a Santa Marta. "In questi giorni, in alcune parti del mondo - ha aggiunto il Pontefice nell'introduzione della celebrazione - si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. Una di queste è la fame. Si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, perché non aveva un lavoro fisso".

Al Sud si teme la rivolta sociale Nel Mezzogiorno d'Italia i supermercati sono sotto scorta perché si teme l'esplosione della rabbia sociale. Come riporta La Repubblica, c'è un report riservato dell'intelligence, arrivato a Palazzo Chigi, che segnala un "potenziale pericolo di rivolte e ribellioni, spontanee o organizzate".

Sui social si progettano saccheggi ai supermercati Nelle regioni del Sud la serrata dei negozi, lo stop al turismo, ai mercati, agli ambulanti e persino ai parcheggiatori abusivi, come conseguenza produce che, già dopo due settimane, ci sia un popolo alla fame. E che progetta rivolte organizzate sui social. A Palermo giovedì c'è stato un tentativo di saccheggio a un supermercato, poi fallito grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Orlando: "C'è il rischio che la mafia guidi la rivolta" Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiede di istituire un reddito di sopravvivenza e vede il rischio che la mafia guidi la rivolta. "Accanto a tantissimi che stanno vivendo questo momento di crisi gravissima con angoscia ma con dignità - ha detto il primo cittadino - ci sono gruppo di sciacalli e professionisti del disagio che promuovono azioni violente".

Renzi: "Se restiamo chiusi la gente morirà di fame" "Questo virus ci farà ancora male. Non per settimane, per mesi e mesi. Il vaccino non c'è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male tra due...". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista ad Avvenire. "Riapriamo. Perché non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere due anni con il virus".