Coronavirus, 13enne positivo nel Polesine: il padre aveva nascosto una relazione con una donna contagiata

La scoperta, scrive il quotidiano veneto, è stata stigmatizzata dal direttore generale dell’Ulss 5 Polesana Antonio Compostella: una relazione "clandestina" del padre con una persona già risultata contagiata. "Un caso positivo di alcuni giorni fa per il quale il Servizio igiene ha mappato i contatti, ma non sono state date tutte le informazioni: una parte dei contatti che la persona aveva avuto non erano stati riferiti. Il completamento della mappa l’abbiamo avuto raccogliendo informazioni sulla famiglia del ragazzino che ci hanno permesso di metterle assieme con quelle che avevamo già e di capire che qualcuno non si è comportato in modo responsabile, dimenticando o omettendo, altri contatti che aveva avuto. Ci vuole responsabilità, non deve esserci alcuna ritrosia".