Padova, allarme Coronavirus allo Iov: positivi venti operatori dell'Istituto oncologico veneto

Non c'è solo l'allarme per le case di riposo in Lombardia. Secondo quanto riportato da Brusaferro, presidente Iss, al momento sono ben 1.822 le morti nelle case di riposo lombarde. Su questi decessi sta indagando la Procura di Milano. Nel mentre, però, cresce l'allarme per il focolaio allo Iov. Nell'istituto oncologico di Padova, infatti, sono già venti gli operatori contagiati tra medici, infermieri e psicologi.