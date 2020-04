Coronavirus, in Veneto obbligo mascherine sui mezzi pubblici

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato una nuova ordinanza, legata all'emergenza coronavirus, per l'obbligo delle mascherine nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente. "Queste disposizioni mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore", ha spiegato Zaia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui