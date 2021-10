Bimbo rapito a Padova, il padre si difende: "Non sono pericoloso, lavoro da cinque anni in Italia"

"Alexandra è una bugiarda, la custodia di David non è esclusiva ma è comune". Bogdan Hristache prova a difendersi dalle accuse dopo aver rapito il figlio di cinque anni martedì scorso a Padova, e accusa la madre del bambino, Alexandra Moranu: "Mi dispiace, sono un padre - ha continuato Hristache, in un'intervista telefonica a "Quarto Grado" - David ha bisogno di due genitori e mi ama, eppure lei non crede che sia giusto che mi veda".

"Non sono pericoloso, lavoro in Italia da cinque anni - ha spiegato l'uomo - pago mezzo milione di Iva all'anno nel vostro Paese. Ho fatto tutto senza usare violenza, non ho mai avuto problemi con la legge se non una volta: quando ho subito una rapina in casa in Romania".