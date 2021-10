Bimbo rapito a Padova, la mamma dopo il ritrovamento: "Anche lui mi sta aspettando"

"Anche David mi sta aspettando". Sono le prime parole di Alexandra Moranu, la madre del bambino di cinque anni rapito dal padre Bogdan Hristache a Padova e ritrovato nelle ultime in Romania. A "Pomeriggio Cinque" la 26enne ha raccontato le sue ultime ore: "Mi hanno chiamato questa mattina dalla comunità in cui si trova David - ha spiegato la donna - e mi hanno detto di andare lì, perché solo io posso andarlo a riprendere".

La 26enne, inoltre, ha rivelato di aver già parlato con il bambino: "L'ho sentito in videochiamata - ha detto - anche lui mi sta aspettando. Cosa mi ha detto? Voleva il suo Spiderman". Intanto, la madre di Alexandra è intervenuta nello studio di "Pomeriggio Cinque" per rispedire al mittente le accuse del padre di David. Bogdan Hristache, infatti, aveva accusato la donna di maltrattare il figlio, di prostituirsi in un locale di lap dance e, inoltre, ha rivendicato di avere l'affido condiviso di David.

"Sono tutte sciocchezze quelle che sono state dette - è la replica della nonna materna di David - mia figlia lavora regolarmente in una grande ditta di pulizie e ha l'affido esclusivo del bambino. Io ho parlato abbastanza con Bogdan, non voglio dirgli più niente sono solo contenta di aver parlato con David e che stia bene".