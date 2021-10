Bimbo rapito a Padova, il padre: "Ho l'affido condiviso, David risiede a Bucarest non in Italia"

"Alexandra è bugiarda. Due giudici mi hanno detto che posso vedere mio figlio due volte a settimana. Abbiamo la custodia condivisa". Si difende così il padre del piccolo David, Bogdan Hristache, raccontando la sua versione, a "Mattino Cinque". Riguardo il rapimento aggiunge: "Non ho dato ad Alexandra il permesso di portare il bambino in Italia. Se abbiamo la custodia in Romania, a Bucarest, perché è andata in Italia? Il giudice scrisse nero su bianco che David risiedeva a Bucarest".

Dopo un lungo viaggio in macchina iniziato giovedì pomeriggio da Padova, la 26enne Alexandra Moraru ha raggiunto Curtici, al confine tra Romania e Ungheria, dove ha finalmente ritrovato David, il figlio di 5 anni rapito martedì mattina da Bogdan Hristache, il padre del piccolo.

L’incontro è avvenuto in una struttura protetta della cittadina della contea di Arad, in cui il bambino era stato trasferito dopo che la polizia di frontiera lo aveva fermato giovedì sera, mentre si trovava sul treno Budapest-Timisoara in compagnia del papà.