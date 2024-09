Belluno, travolse famiglia con l'auto: Angelika Hutter chiede patteggiamento

Angelika Hutter, la 32enne tedesca che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse in auto una famiglia che camminava sul marciapiede, causando tre vittime, ha chiesto il patteggiamento nell'udienza preliminare che si è tenuta in tribunale a Belluno. La procura si è detta disponibile ad accordare il patteggiamento sulla base però di una pena non inferiore a 4 anni e 8 mesi. Nell'incidente Hutter causò la morte del piccolo Mattia, di neppure 2 anni, del papà del bimbo, Marco Antoniello, e della nonna materna, Maria Grazia Zuin.