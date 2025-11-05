Due maratoneti della stessa squadra trovati morti a giorni di distanza: la procura di Vicenza apre un fascicolo

Giallo in Veneto. Due lutti ravvicinati colpiscono il mondo dell'atletica amatoriale. Alberto Zordan, 48 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Sovizzo, in provincia di Vicenza, nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Stando a quanto riferito da chi lo conosceva, non soffriva di patologie note. Solo poche settimane prima, il 13 ottobre, un'altra atleta della stessa squadra, Anna Zilio, 39 anni, era stata trovata morta nella sua casa di Verona. Entrambi morti nel sonno. Entrambi facevano parte del Team Km Sport, realtà sportiva veronese che riunisce runner, ciclisti e triatleti. I decessi così ravvicinati hanno suscitato dubbi su parenti e amici dei due maratoneti che hanno chiesto accertamenti. La procura di Vicenza apre un fascicolo senza indagati. Attesa per gli esiti delle autopsie.



