Ortisei, coppia sposata da 64 anni muore a un'ora di distanza

A Ortisei, in Trentino Alto-Adige, marito e moglie, sposati da 64 anni, sono morti per cause naturali a solo un'ora di distanza. Christian e Maria Runggaldier, rispettivamente classe 1935 e 1936, erano inseparabili e neanche la morte è riuscita ad allontanarli. Il quotidiano Dolomiten racconta questa storia d'amore d'altri tempi.