Loreggia (Padova), mamma Ornella distrutta: in nove mesi perde due figli in incidenti in moto fotocopia

La madre, Ornella, ha espresso alla sindaca Marangon il suo dolore inconsolabile: "Svegliatemi da questo incubo, non può essere vero ciò che è accaduto". Accanto a lei, la moglie di Andrea, Alice. In quei giorni a Loreggia era in corso la sagra di San Rocco e la sindaca aveva proposto di sospendere i festeggiamenti in segno di rispetto. Alice, con gli occhi lucidi, ha ringraziato ma ha scelto di non fermare l’evento: "Purtroppo non c'è nulla che mi possa restituire mio marito. Facciamo che la vita vada avanti. Per noi sarà tutto più difficile. Abbiamo nel cuore il suo amore per la famiglia, per il lavoro, la sua bontà d'animo. Siamo distrutti". Il sindaco ha confermato il sostegno dell'amministrazione: "Quanto è accaduto non è spiegabile razionalmente. Perdere due figli in questa maniera rappresenta una pugnalata al petto di rara violenza. Saremo sempre a disposizione della famiglia Brugnaro".