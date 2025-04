Il Vaticano blinda il Registro dei Battesimi: "Non si può cancellare il sacramento"

I decisori della Santa Sede hanno poi evidenziato l'obbligo delle parrocchie di tenere e custodire il Registro con l'annotazione dei sacramenti, come quello del battesimo. E che lo stesso Registro, non essendo "una lista di membri" ma la sola attestazione di un "fatto storico ecclesiale", non intende "accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa". Questo perché, si legge ancora nella nota, i "sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa".