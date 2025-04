Giordania, un parco turistico nel luogo dove fu battezzato Gesù: "Ristoranti, hotel e bazar pronti nel 2029"

Il finanziamento è interamente coperto da fondi privati. Tra i donatori più munifici figura il Fondo per lo sviluppo di Abu Dhabi, cioè il fondo sovrano che gli Emirati Arabi usano per finanziare progetti in decine di Paesi e anche i mormoni d’America. Al momento non figura il Vaticano, nonostante l'interesse per la zona sia sempre stato massimo. Basti ricordare che il luogo del battesimo di Gesù è stato visitato da ben quattro Papi (Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco) e che a gennaio è sorta la prima chiesa latina. La società incaricata della realizzazione del progetto sostiene che "re Abdullah in persona ha tenuto informato Papa Francesco degli sviluppi, fin dal 2022".