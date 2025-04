Papa Francesco è arrivato nel carcere di Regina Coeli di Roma

Papa Francesco è arrivato nel carcere di Regina Coeli, a Roma. Il pontefice aveva visitato il penitenziario della Capitale in occasione del Giovedì Santo di sette anni fa, nel 2018. In quell'occasione aveva celebrato nella casa circondariale la messa in Coena Domini con il tradizionale rito della lavanda dei piedi. Papa Francesco è apparso senza naselli per l`ossigeno, sulla sedia a rotelle, durante la sua visita. Ad accoglierlo accolto da una ovazione una settantina di detenuti. Una visita durata circa 20 minuti. Uscendo dalla casa circondariale il Santo Padre ha così risposto ai giornalisti che lo attendevano e gli hanno domandato come avrebbe vissuto la Pasqua: "La vivrò come posso", ha detto.