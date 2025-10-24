Educazione all'affettività e alla sessualità a scuola, le parole del ministro Valditara

"È assolutamente falso che noi abbiamo abolito l'educazione sessuale a scuola - sottolinea Valditara -. Perché la legge parla chiaro: 'Fermo restando quanto previsto dai programmi scolastici'. E che cosa dicono questi programmi scolastici? Parlano di tutta una serie di insegnamenti che ovviamente saranno tenuti nelle ore di scienza e di biologia, che riguardano per esempio le differenze sessuali, che riguardano la procreazione, che riguardano il concepimento, che riguardano l'evoluzione fisiologica del corpo, la pubertà, i rischi delle malattie sessualmente trasmesse". Per Valditara sono questi i temi a cui deve puntare l'educazione sessuale. E insiste: "Se questo non è educazione sessuale, allora francamente dobbiamo ripensare completamente le modalità di esprimere la lingua italiana, di usare la lingua italiana, di esprimere i concetti".