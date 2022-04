Valle d'Aosta, in alta quota con abiti leggeri: escursionista morta per ipotermia

La sua temperatura corporea era scesa a 16 gradi.

Hanno fatto il possibile per tenere in vita l'escursionista rimasta bloccata nella neve a 2.400 metri di altitudine ma quando è arrivata all'ospedale di Losanna (Svizzera) l'ipotermia era troppo grave. A nulla è servito il trasporto d'urgenza in elicottero. Intrappolata per ore di notte sul Monte Zerbion , in Valle d'Aosta, Aurora Avasilichioaie è morta il giorno dopo per arresto cardiaco. Le è stata fatale l'attrezzatura inadeguata mentre era sulla via del rientro. "Se avesse avuto dei ramponcini - spiega chi l'ha soccorsa - sarebbe scesa agevolmente".