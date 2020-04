Coronavirus, Fontana: fase calante non c'è un caso Lombardia | Courmayeur, commercianti alzano serrande per protesta

"Adesso si parla del caso Lombardia, ma in realtà non c'è un caso Lombardia. E' un caso Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia e Piacenza, perché lì si è avuta una diffusione assolutamente anomala rispetto a tutto il resto della Regione". E' quanto ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana, aggiungendo: "Milano mi preoccupa sempre, però mi sembra che siamo in un momento in cui il virus sta rallentando, in cui il contenimento ha avuto successo e in cui i numeri stanno lentamente, non miracolosamente, scendendo".