Vaccini, Zaia: "Draghi mandi qualcuno a verificare le offerte del mercato"

"In questo momento non abbiamo vaccini e io sono stato criticato perché avevo parlato di un mercato parallelo, vedo con piacere che ora anche il presidente del Consiglio ora sostiene di volersi rivolgere al mercato". A "Mattino Cinque", il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, denuncia la mancanza di dosi da somministrare alla popolazione: "Non è possibile che ci dicano che mancano i vaccini - prosegue il governatore - quando la Gran Bretagna ha superato il 40% di vaccinati e Israele ha vaccinato tutta la popolazione".

Per Zaia: "I vaccini in giro per il mondo ci sono, ma ho l'impressione che in Europa non abbiano mandato di certo i più performanti a trattare i vaccini. Rendiamoci conto che quella trattativa è insufficiente. In queste ore c'è ancora chi ci contattata per farci delle offerte, Draghi mandi qualcuno a verificare le offerte del mercato".