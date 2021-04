In Italia ci sono 13.708 nuovi casi di coronavirus a fronte di 339.939 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 7.767 con 112.962 test). Il tasso di positività è del 4%, in calo del 2,9% rispetto a martedì. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 627 decessi (contro i 421 di martedì) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 112.374. I guariti sono 20.927 mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.683 pazienti.

In 24 ore 276 ingressi in rianimazione Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite in terapia intensiva è di -60 unità, mentre gli ingressi nelle ultime 24 ore in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 276 (martedì 221). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.316 persone, in calo di 21 unità.

I guariti e dimessi arrivano a 3.040.182 Gli attualmente positivi in Italia sono 547.837 (-7.868 rispetto a martedì), i guariti e dimessi 3.040.182, in isolamento domiciliare ci sono 514.838 persone (-7.787).

Coronavirus, a Roma si addestrano i cani capaci di "fiutarlo" dal sudore dei passanti IPA 1 di 40 IPA 2 di 40 3 di 40 IPA 4 di 40 IPA 5 di 40 IPA 6 di 40 IPA 7 di 40 IPA 8 di 40 IPA 9 di 40 IPA 10 di 40 IPA 11 di 40 IPA 12 di 40 IPA 13 di 40 IPA 14 di 40 IPA 15 di 40 IPA 16 di 40 IPA 17 di 40 IPA 18 di 40 19 di 40 IPA 20 di 40 IPA 21 di 40 22 di 40 IPA 23 di 40 IPA 24 di 40 IPA 25 di 40 IPA 26 di 40 IPA 27 di 40 IPA 28 di 40 IPA 29 di 40 IPA 30 di 40 IPA 31 di 40 IPA 32 di 40 IPA 33 di 40 IPA 34 di 40 IPA 35 di 40 IPA 36 di 40 37 di 40 IPA 38 di 40 IPA 39 di 40 40 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Lombardia 2.569 nuovi casi Sul fronte contagi, la Regione che registra l'incremento maggiore è la Lombardia, con 2.569 nuovi casi su 46.718 tamponi.