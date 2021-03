Coronavirus, Zaia: "Serve flessibilità sulle riaperture"

IPA

Benché la situazione in Veneto sia uguale a un anno fa ("Abbiamo 40mila positivi: duemila e duecento sono negli ospedali, di cui 309 in terapia intensiva"), Luca Zaia chiede flessibilità sulle riaperture. In una intervista il presidente del Veneto afferma: "Vorrei che il nuovo Dpcm non si limitasse a gestire questa ondata, ma definisse le regole della prossima. Si va verso l'estate. Bisogna dare una prospettiva alle categorie produttive del Paese".