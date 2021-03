Vaccini in Lombardia, Bertolaso: "In media col resto d'Italia, il sistema informatico non funziona"

Guido Bertolaso riconosce l'esistenza di alcune criticità nella campagna vaccinale lombarda ma le vaccinazioni nella Regione sono in linea con la media del resto di Italia. "Basta guardare i numeri", sottolinea il consulente lombardo, in collegamento con "Mattino Cinque". "Sono state inoculate 7,5 milioni di dosi, 1,3 le abbiamo fatte in Lombardia che rappresenta il 16% dell'Italia, le dosi di vaccino fatte rappresentano il 18% dell'Italia", spiega.



"Vero anche che qualcosa non funziona, ma io sono qui per vaccinare non per sistemare la parte informatica della Lombardia", aggiunge Bertolaso, il quale esclude che dietro al caos prenotazioni da parte di Aria ci sia un qualche tentativo di "sabotaggio" nei suoi confronti, come ipotizzato da qualcuno. "Quando la componente informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che nel resto d'Europa", assicura l'ex capo della Protezione Civile.

Per Bertolaso "ci sono buone probabilità" che a giugno tutti i lombardi abbiano ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Poi la rassicurazione: "Qui nemmeno una fiala è andata persa, anche perché AstraZeneca si può usare anche il giorno dopo".