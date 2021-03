Vaccini, Fontana azzera vertici Aria: si va verso amministratore unico

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sta discutendo in questi momenti in giunta il cambio dei vertici di Aria, l'agenzia regionale sotto accusa per la gestione della campagna vaccinale. Fontana starebbe valutando l'ipotesi di scegliere un amministratore unico per la società, azzerando tutte le cariche principali attuali.

A confermare il cambiamento anche fonti della Lega. A richiedere un cambio di passo c'è stato Matteo Salvini che proprio poche ore fa aveva detto "chi sbaglia paga, a Bruxelles come a Roma e Milano". Nelle ultime 24 ore, alla luce delle notizie e delle criticità sollevate pubblicamente anche dalla Moratti, Salvini aveva chiesto un cambiamento radicale, sentendosi più volte con il presidente Fontana, gli assessori lombardi Letizia Moratti e Guido Guidesi e Guido Bertolaso.

Che cosa è Aria - Nata il primo luglio 2019 dalla fusione di tre società regionali, Arca (Centrale Acquisti regionale), Lispa (Lombardia Informatica) e Ilspa (Infrastrutture Lombarde), l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti aveva l'ambizione di diventare una digital company efficiente in grado di gestire le infrastrutture fisiche e digitali lombarde e gestire il ciclo degli acquisti della Regione. Una società a capitale interamente

pubblico in grado di far risparmiare alla Regione 1,6 milioni di euro nel 2019, con una riduzione di costi che, se non ci fosse stato il Covid, avrebbe toccato nelle previsioni quota 2 milioni nel 2020.

Tra pochi giorni vaccini gestiti da Poste - Ed entro fine mese dovrebbe arrivare la soluzione al caos vaccini con il passaggio al portale di Poste Italiane, scelto proprio da Letizia Moratti per sostituire Aria nella gestione delle prenotazioni, esautorando di fatto la società regionale.