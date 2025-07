Vacanze, scatta un altro weekend di fuoco per gli automobilisti: traffico da bollino rosso su strade e autostrade

Quello che si apre sarà un altro fine settimana di grandi partenze per le ferie estive, con le strade e le autostrade italiane che saranno invase dagli automobilisti in viaggio per raggiungere le località di vacanza. Scatta quindi il piano estivo di Anas in vista del grande aumento dei veicoli in viaggio. Il divieto di transito per camion e tir sulla rete scatta dalle 16 di venerdì e resta in vigore fino alle 22, lo stop torna dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Il bollino rosso è previsto per venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica pomeriggio.