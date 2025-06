Scatta il primo esodo estivo: milioni di italiani in viaggio verso le vacanze

Secondo il calendario della polizia, infatti, l'ultimo fine settimana di giugno è considerato "giallo", vale a dire con traffico intenso. Particolare attenzione, invece, sarà rivolta al prossimo weekend, quello dal 4 al 6 luglio, quando invece spunterà il primo bollino rosso dell'estate a partire dal pomeriggio del venerdì. La meta preferita dagli italiani è ovviamente il mare, ma c'è anche chi ha preferito rifugiarsi in montagna per godere del fresco refrigerante dopo giornate di caldo afoso. Gli itinerari interessati sono, in direzione Sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino, e in uscita dai centri urbani.