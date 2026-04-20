La ragazza ha raccontato a Leggo quel che ha provato negli istanti successivi al contatto con l'acido: "Di solito non prendo quel bus ma quella mattina ero in ritardo. Poco dopo che mi sono seduta ho cominciato a sentire un bruciore che si è fatto sempre più forte. Non capivo cosa fosse e ho chiamato la mamma che mi ha detto di scendere alla prima fermata per venirmi a prendere", ha raccontato.



Agli inquirenti sono state consegnate anche le registrazioni della videosorveglianza a bordo dei mezzi.