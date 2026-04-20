forse un gioco finito in tragedia

Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne

Secondo i primi accertamenti della polizia, i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna

20 Apr 2026 - 13:58
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Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. È accaduto nella serata di domenica 19 aprile a Lecce, nell'abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni. In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti della polizia, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia.

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La ricostruzione

 Stando ai primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto.

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