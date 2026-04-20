Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne
Secondo i primi accertamenti della polizia, i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna
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Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. È accaduto nella serata di domenica 19 aprile a Lecce, nell'abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni. In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti della polizia, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia.
La ricostruzione
Stando ai primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto.