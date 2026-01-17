Usa, a 11 anni spara e uccide il padre: gli aveva confiscato la Nintendo Switch

La donna aveva anche sentito un odore simile ai fuochi d'artificio. Dalle ricostruzioni della polizia, il bambino ha trovato le chiavi per accedere alla pistola messa in sicurezza mentre cercava il Nintendo Switch che gli era stato confiscato. Il bambino di 11 anni ha quindi preso la pistola, l'ha caricata e ha sparato. Ora è sotto la custodia della polizia e gli è stata negata la libertà su cauzione.