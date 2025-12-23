Lutto nel mondo dei videogiochi: morto Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty

Il co-fondatore di Respawn Entertainment, che ha contribuito alla creazione di uno dei videogiochi più popolari di sempre, è morto in un incidente d'auto
© Ufficio stampa
Un nome che ha segnato vent'anni di videogiochi e milioni di amanti dell'intrattenimento digitale, rivoluzionando a più riprese il genere degli sparatutto. Vince Zampella, co-creatore della serie Call of Duty, è morto in un incidente d'auto avvenuto la scorsa domenica in California: lo sviluppatore, che dopo l'addio a Infinity Ward e Activision aveva fondato Respawn Entertainment, si è spento all'età di 55 anni. La vettura sulla quale viaggiava, una Ferrari, è uscita fuoristrada e si è scontrata con una barriera di cemento. Zampella è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un altro passeggero è deceduto in ospedale.
Secondo la ricostruzione riferita da NBC Los Angeles e NBC4 Investigates, l'incidente (che avrebbe coinvolto un solo veicolo) è stato segnalato intorno alle 12:45 lungo l'Angeles Crest Highway delle San Gabriel Mountains, tra la contea di Los Angeles e quella di San Bernardino. L'auto avrebbe sbandato poco dopo l'uscita da un tunnel, finendo contro la struttura di cemento e prendendo subito fuoco.
Il conducente sarebbe rimasto intrappolato nell'incendio, mentre un passeggero sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. In un aggiornamento, NBC ha indicato che Zampella sarebbe stato al volante e che l'auto coinvolta era una Ferrari 296 GTS, mentre l'identità del passeggero non è stata resa pubblica.
Zampella è considerato uno dei protagonisti della trasformazione degli sparatutto moderni: dopo l'esperienza come progettista capo su Medal of Honor: Allied Assault, ha fondato Infinity Ward insieme a Jason West e nel 2003 ha creato Call of Duty, uno degli sparatutto più influenti della storia dei videogiochi. In seguito, dopo un contenzioso con Activision, Zampella e West hanno fondato Respawn Entertainment, che ha firmato videogiochi del calibro di Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends e la serie Star Wars Jedi.
Respawn è stata acquisita da Electronic Arts nel 2017: negli anni, Zampella ha assunto ruoli dirigenziali sempre più ampi fino a occuparsi anche del franchise Battlefield, supervisionando l'evoluzione della saga fino al successo del Battlefield 6.
In una dichiarazione, EA ha parlato di "perdita inimmaginabile", ricordando l'impatto "profondo" di Zampella sul settore dei videogiochi. Anche Infinity Ward l'ha commemorato con un messaggio di cordoglio, definendo "incommensurabile" la sua eredità creativa.