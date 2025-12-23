Lutto nel mondo dei videogiochi: morto Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty

Un nome che ha segnato vent'anni di videogiochi e milioni di amanti dell'intrattenimento digitale, rivoluzionando a più riprese il genere degli sparatutto. Vince Zampella, co-creatore della serie Call of Duty, è morto in un incidente d'auto avvenuto la scorsa domenica in California: lo sviluppatore, che dopo l'addio a Infinity Ward e Activision aveva fondato Respawn Entertainment, si è spento all'età di 55 anni. La vettura sulla quale viaggiava, una Ferrari, è uscita fuoristrada e si è scontrata con una barriera di cemento. Zampella è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un altro passeggero è deceduto in ospedale.